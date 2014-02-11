Художник Елена Крашевская пишет самобытные и сказочные портреты

Новости Минска. Арбузное счастье! В эти добрые глаза и милые веснушки невозможно не влюбиться! Сладкое настроение лета и неповторимый вкус детства. Художник Елена Крашевская дарит нам сказочный мир, в котором живут маленькие трогательные девочки. Теплые беседы и разговоры по душам. Портреты напоминают настоящих ангелочков, за каждым из которых зритель найдет что-то свое.

Елена Крашевская, художник:

Начала рисовать с самого детства, еще в садике. Вокруг меня собиралась толпа детишек и просили, нарисуй мне куклу. Я рисовала все время девочек, это было непроизвольно, как только у меня рядом оказывался листок с ручкой. Потом это все трансформировалось в образы.

Творческая история началась с реальных персонажей. Близкие, одногруппники, друзья появлялись на холстах молодого художника. Концептуальная живопись и эпатаж всегда были не по душе. В процессе поиска Елена Крашевская остановилась на салонной живописи, а любимым направлением стал примитивизм, который напоминает творчество ребенка или народное искусство. И, действительно, все работы художника источают свет, тепло и самобытность. Вместе с персонажами словно возвращаешься в любимые мультфильмы, вдохновляешься первым снегом в шапке-ушанке и снова проживаешь рождественские праздники. Автор не придумывает истории про своих героев, дает возможность каждому стать соавтором и сочинить свою сказку!

Елена Крашевская, художник:

Это вымышленные персонажи. Как придумываю картины? Закрываю глаза и их вижу. Бывает, начинаешь работу, я еще не вижу ее конечный результат. У меня есть какая-то идея в голове, у меня всегда полно идей, и я начинаю с формы, с пятна, и уже в процессе, прорабатывая детали, у предмета появляется свой образ.

Уметь находить прекрасное в простых вещах – философия художника. Елена обожает гулять по городу, рассматривать людей, находить новое в деталях. Серия урбанистических зарисовок отправляет нас в поэтичную Венецию и родную улицу Карла Маркса. На этих холстах хочется в буквальном смысле поселиться.

Елена Крашевская, художник:

Мне очень нравится путешествовать, но не всегда есть возможность, большинство пейзажей написаны с фотографий. В Венеции не была, но мне кажется, живописное место, сочетание воды и архитектуры, отражение, игра на воде, преломление мне очень нравится.

Частые гости в галерее художника – коты! Они засыпают на коврике в уютной гостиной и путешествуют по вымышленному городу. Пластика и манеры родного питомца вдохновляют на новые работы. Во всех картинах притягивает невероятный цвет. Елена Крашевская мастерски находит для бархатной фактуры масла нежные чистые оттенки. Ощущение комфорта, невесомости и тепла.

Елена Крашевская, художник:

Я недавно проанализировала, что почти везде присутствует открытый красный, потому что это мой любимый цвет. Часто бывает, что мое состояние передается за счет цвета, например в цвете. Работа вишневая в ярко-красных тонах, она была написана в неком состоянии влюбленности, и это чувствуется.

Эксперименты в графике начались с учебного проекта в академии искусств. В журнале талантливой студентки появились портреты друзей в современной интерпретации. Создавать графический дизайн для Елены весьма интересно. Ее открытки отчасти напоминают технику белорусской вытинанки. Но все же пока Елена целиком живет в своем мире.

Утонченная леди Пташка рассуждает об искусстве, обаятельная принцесса сочиняет стихи… В каждом из этих фантазийных портретов люди узнают вполне реальных персонажей. Студентка Академии искусств признается, что частенько видит свои работы на аватарах в социальных сетях и всегда приятно удивляется, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Елена Крашевская, художник:

Хотелось бы рисовать стилизованных персонажей и их сказочный мир и хотелось бы мастерскую, чтобы было больше пространства для работы.