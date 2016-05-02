С кем из ведущих СТВ спел «Чужую милую» Солодуха – белорусские хиты 2 мая на проекте «Две звезды»

Новости Беларуси. Как поют ведущие и поют ли вообще? На этот вопрос ответит новый проект нашего телеканала «Две звезды на СТВ». Несколько недель журналисты новостных и развлекательных программ учились вокальному мастерству. Их наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар. 2 мая в эфире будут звучать белорусские хиты. О том, что не вошло в шоу, эмоции, переживания и даже слезы.

Звездные в квадрате дуэты еще до проекта были хорошо знакомы белорусам. И не удивительно, ведь имена наставников на слуху: Александр Солодуха, Саша Немо, Венера и Искуи Абалян. Их ученики тоже небезызвестные люди. Те, кто ежедневно будит с утра и сообщает новости, — это журналисты и ведущие СТВ.

И сегодня шоу продолжается: в вечернем эфире в 20:15 третий выпуск уже полюбившегося зрителю проекта «Две звезды». На этот раз с белорусским колоритом. Спевшиеся к этому моменту звезды исполнят отечественные хиты.

А вот судить их будут люди, хоть авторитетные и опытные, но вот к эстрадному искусству отношения никогда не имевшие. Среди них драматург, журналист и даже политик. Руководствоваться им придется личным вкусом и симпатией.

Знаменитую композицию «Здравствуй, чужая милая» на этот раз король белорусской эстрады исполнит дуэтом, а народная песня «Касіў Ясь канюшыну», ставшая широко известной благодаря «Песнярам», сегодня получит совершенно новое современное звучание. И еще немало интерпретаций известных всем нам композиций.

В конце выпуска жюри традиционно выставит оценки и выберет лучший дуэт вечера. Однако главными судьями по-прежнему остаются зрители. Именно тем, кто по ту сторону экрана, в завершении проекта предстоит выбрать победителя. Впереди 9 мая и исполнение звездными дуэтами песен военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.