«Я счастлива, они молодцы»: Naviband и вся Беларусь в ожидании финала «Евровидения-2017»

Новости Беларуси. Мы в финале «Евровидения-2017». Число 14, под которым белорусы выходили на сцену, стало-таки для Naviband счастливым.

Этой ночью в Киеве завершился второй полуфинал песенного конкурса. За победу боролись 18 исполнителей. В финал вышли только 10. Среди них, помимо нашей страны, Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Уже 12 мая все 26 стран проведут репетиции на главной сцене «Евровидения».

Напэўна, самыя даўгачаканыя словы вечара: «Беларусь в финале!»

Другі паўфінал стаў шчаслівым для Арцёма ды Ксеніi. Іх прыгожая, мілагучная і шчырая гісторыя жыцця ўразіла еўрапейцаў. А 14-ы нумар стаў шчаслівым. Яны i самi, напэўна, яшчэ не адчулі ўсю асалоду ад моманту.