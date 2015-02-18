18 февраля народный артист Беларуси Сергей Кортес отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Вся жизнь – планета–музыка. Народному артисту Беларуси Сергею Кортесу 18 февраля исполнилось 80! На счету знаменитого не только в Беларуси композитора десятки музыкальных сочинений для театра и кино.

В свое время Сергей Альбертович был музыкальным редактором «Беларусьфильма», возглавлял Театр оперы и балета. Кстати, благодаря именно Сергею Альбертовичу Кортесу белорусскую оперу знают во всем мире. Артист признается, что на достигнутом останавливаться не собирается. С народным юбиляром встретилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Он не представляет свою жизнь без музыки, да и как иначе, когда любовь к ней и по сей день не отпускает ни на минуту. Кажется и в свой день рождения музыкант в творческом поиске. Правда, за рояль, который в домашнем кабинете всему голова, в праздник села правнучка Оля.

Талантливый композитор, он внес значительный вклад в историю белорусского музыкального искусства. Кроме профессиональной, интересна и его личная биография. Музыкант родился в Чили и первые 20 лет не предполагал, что судьба занесет его в Беларусь. Но прожил здесь уже полвека.

Сергей Кортес, народный артист Республики Беларуси, композитор:

Я всю жизнь сознательную (с 20 лет) прожил в Беларуси. Беларусь для меня - любимая страна, конечно, потому что я все, что у меня было, отдал ей.

На родину семья Кортеса вернулась только в 50-е. В Минске будущий композитор становится студентом музыкальной консерватории. Затем поступает в аспирантуру. Так постепенно начинается его путь на музыкальный олимп.

Его карьера развивалась стремительно. Долгое время Сергей Кортес был главным музыкальным редактором на отечественной киностудии. Позже работал художественным руководителем Театра оперы и балета, с 1996 – возглавлял его.

Сергей Кортес, народный артист Республики Беларуси, композитор:

Сочинения - это дети. И поэтому я не могу сказать, что какое-то сочинение я не люблю или мне не нравится. Но всегда есть какая-то тайная любовь. Вот у меня тайная любовь, конечно, в моей опере «Матушка Кураж». Мне очень понравилась драматургия. Великолепно. Я видел каждого героя: каждый герой со своим характером.

Сегодня произведения Сергея Кортеса звучат на сцене буквально каждого столичного театра. Это музыка к десяткам драматических спектаклей, опере и балету. Оживить сцены последнего артисту не раз удавалось за границей. А вот в Минске премьерную постановку на музыку Сергея Альбертовича, зрители увидят в ближайшие дни на сцене Большого. В нем режиссеры попытаются раскрыть тонкую душу композитора Кортеса.