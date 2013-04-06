Рукодельница Светлана Швед делает шедевры из ненужных вещей, пайеток, макарон

Новости Беларуси. Героиня нашего следующего сюжета также натура творческая. Квартира рукодельницы Светланы Швед напоминает картинную галерею. В коллекции более полусотни вышитых работ. Поддерживают творческую тональность также игрушки, куклы, сувениры...

Сказочную атмосферу героиня следующего сюжета создаёт своими умелыми руками.

Светлана Швед:

Я когда чем-то занимаюсь, вяжу или вышиваю, отвлекаюсь от всего. И, если признаться честно, то ни обедать, ни ужинать, ничем заниматься не могу.

Светлана Швед из деревни Клепачи, что на Пружанщине, рукоделием занялась 16 лет назад. Сегодня её квартира напоминает настоящую картинную галерею: вышитые собственноручно работы - практически на каждой стене. Пейзажи, сюжеты из сказок, портреты...

Светлана Швед:

Работа, которая мне очень дорога, которая делалась очень долго, больше года, это центральная работа. Старички. Милые такие... Мне мечтается, чтобы все до такой старости дожили, вместе, рядышком, счастливо.

В семье Светланы на генетическом уровне имеют слабость к рукоделию. Вышивают бабушки, мама, приобщается к прекрасному и дочь. С помощью фантазии и умелых рук женщина украшает свой дом вязаными и шитыми изделиями.

Светлана Швед:

В душе я ещё, наверное, не наигралась в детстве. Поэтому очень люблю таких кукол, игрушки. К сожалению, я не умею составлять описание, но вот такие вещи мне нравятся, и я их делаю.

В местном доме культуры Светлана Швед передаёт свои знания и умения детям. Она наглядно демонстрирует, как из мусора, круп и текстиля можно делать шедевры. Вот новогодние ёлки из ватных дисков и пенопласта, миниатюрный кукольный театр, созданный с помощью крючка и ниток.

Светлана Швед:

Сувенирное пасхальное яйцо, которое сделано из макарон, бисера и пайеток. Достаточно просто и интересный подарок близким...

Особое место работы рукодельницы занимают в местной церкви. Каждый прихожанин знает, что три освящённые иконы - тоже творение Светланы Швед. Вышивала она их с особой ответственностью.

Мария Шевчик:

Она много делает. С малых лет. Есть какой-то талант у человека. Не просто так, а, как люди говорят, может, даже талант от Бога.

Светлана признаётся: в каждую созданную своими руками работу она вкладывает душу. Видимо, поэтому не продаёт, а дарит свои творения, отдавая тем самым частичку своего тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.