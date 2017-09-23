«Родная газета на родной мове» держит не только формат, но и марку: одна из старейших белорусскоязычных газет «Звязда» празднует столетие

Новости Беларуси. Одна из старейших белорусскоязычных газет – «Звязда» – принимает поздравления. В эти дни издание празднует столетие со дня выхода первого выпуска. Свидетельница десятка исторических событий она всегда оставалась на острие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её первый номер был отпечатан еще до Октябрьской революции. Старейшая, белорусскоязычная и в некотором смысле легендарная газета – для них она стала жизненной эпохой. С рабочим инструментом Евгений Викторович не расстается даже в такой день. На полосаах «Звязды» его фоторепортажи выходят уже 46 лет.

Евгений Писецкий, ведущий фотокорреспондент газеты «Звязда»:

Я думаю, что выражу мнение каждого своего коллеги в «Звяздзе». Идея – служить Беларуси – заставлет быть в тренде, заставляет быть в курсе, в русле, заставляет работать на полную, а значит и нравиться читеталю.

За годы своего существования газета стала свидетельницей десятка исторических потрясений. Военный период – особый в жизни издания. «Звяздоуцы» со всей страной поднялись на защиту Родины. Отпечатанная в подпольной типографии, газета выходила в оккупированном немцами Минске. После череды жестких репрессий издание перевели в лес. Вот в такой партизанской хатке – среди непроходимых болот Любаньского района – изготовили 105 номеров «Звязды». Газета – единственная в Беларуси, награжденная орденом Отечественной войны.

Василий Котковец, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Любанского райисполкома:

У час Вялікай Айчыннай вайны яна выдавалася на легендарным востраве Зыслаў у вёсцы Дварэц і вострым словам ваявала і несла праўду пра герояў, партызан, пра падзеі, якія адбываліся. Канечне, тыя людзі, якія выдавалі газету, былі сапраўднымі героямі.

Сегодня «Звязда» – это холдинг, в который входят десять изданий. «Родная газета на родной мове» держит не только формат, но и марку. Политика, экономика, культура, история – лишь краткий список тем. «Звязда» выходит тиражом 20 тысяч экземпляров. Имеет преданных читателей, а также интернет-версию.

Павел Сухоруков, директор – главный редактор Издательского дома «Звязда»:

Трэба не адрывацца ад тых праблем, якія ёсць у грамадстве, людзей. Трэба як мага праўдзівей апісваць тое, што мы бачым, і тады чытач будзе. А выкарыстоўваць трэба ўсе інфармацыйныя тэхналогіі, усе падыходы, каб не страціць чытача.