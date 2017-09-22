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Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки

22 сентября 2017 08:42
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Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки. Большой театр оперы и балета открывает 85 сезон: каждое воскресение симфонический оркестр играет самые разные программы классической музыки. Бесплатно. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Украины, главный дирижер Национального академического театра оперы и балета – Виктор Плоскина и  концертмейстер группы флейт симфонического оркестра театра – Лариса Ласоцкая.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Виктор Плоскин # Лариса Ласоцкая

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