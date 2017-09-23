Уникальное миниатюрное издание о Франциске Скорине представили в Минске

Новости Беларуси. Его размер всего 5 сантиметров в длину и 6 в ширину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпустили сборник в год 500-сотлетия белорусского книгопечатания. Идея принадлежит Музею миниатюрной книги в Баку. Который, к слову, является единственным в мире и занесён в Книгу рекордов Гиннеса.