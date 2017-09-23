Уникальное миниатюрное издание о Франциске Скорине представили в Минске
Новости Беларуси. Его размер всего 5 сантиметров в длину и 6 в ширину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпустили сборник в год 500-сотлетия белорусского книгопечатания. Идея принадлежит Музею миниатюрной книги в Баку. Который, к слову, является единственным в мире и занесён в Книгу рекордов Гиннеса.
Зарифа Салахова, создатель учредитель музея миниатюрных книг в Баку:
Многие приходят, уходят, ничто на этой земле не вечно, а книги остаются. В музее 39 витрин, 5460 книг, изданных в 79 стран мира. И одна витрина – 22-я , это книги, изданные в Беларуси с вашим флагом.
Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, культуролог:
З аднаго боку яно ўслаўляе спадчыну беларуса, нашага земляка, нашага знакамітага асветніка. А з іншага боку яно робіць славу ўсяму свету. Яно паказвае международную значнасць, международнае гучанне нашай кніжнай спадчыны.
Шрифт текста в четыре раза мельче, чем в обычных изданиях. Однако читатель с хорошим зрением вполне может обойтись без лупы. Художественное оформление издания требовало ювелирного мастерства. Каждый раздел предваряет портрет Франциска Скорины. Книгу издали небольшим тиражом. Всего сотня экземпляров выпущена на трёх языках: русском, белорусском и английском.