Родина ВИА «Сувенир», «Сябры» и «Синяя птица». Гомельская филармония отметила 50-летие

Новости Беларуси. Свой полувековой юбилей отметила первая в Беларуси областная филармония. Именно здесь, в Гомеле, корни легендарного ВИА «Сувенир», главными действующими лицами которого были известные певцы Александр Буйнов и Александр Градский.

В этом же коллективе начинал свою певческую карьеру и Анатолий Ярмоленко. Чуть позже в Гомеле родились такие легенды белорусской эстрады, как вокально-инструментальные ансамбли «Сябры» и «Синяя птица». Кстати, именно гомельскому парку посвящена одна из самых известных песен группы «Клен».