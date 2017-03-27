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Родина ВИА «Сувенир», «Сябры» и «Синяя птица». Гомельская филармония отметила 50-летие

27 марта 2017 05:38
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Новости Беларуси. Свой полувековой юбилей отметила первая в Беларуси областная филармония. Именно здесь, в Гомеле, корни легендарного ВИА «Сувенир», главными действующими лицами которого были известные певцы Александр Буйнов и Александр Градский.

В этом же коллективе начинал свою певческую карьеру и Анатолий Ярмоленко. Чуть позже в Гомеле родились такие легенды белорусской эстрады, как вокально-инструментальные ансамбли «Сябры» и «Синяя птица». Кстати, именно гомельскому парку посвящена одна из самых известных песен группы «Клен».

Родина ВИА «Сувенир», «Сябры» и «Синяя птица». Гомельская филармония отметила 50-летие-1

Александр Захаров, артист творческой группы «Тенора 21-го века» (Россия):
Сама аура артистическая, я знаю, что в Гомеле всегда очень хороший, добрый и понимающий зритель, а это уже немало.

За долгие годы работы у гомельской филармонии сложились свои традиции, которые свято чтут и новые поколения артистов. Главная из них – высокий профессионализм.

# Культура # Филармония

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