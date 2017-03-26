Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет

Новости Беларуси. 26 марта в Минске скончался знаменитый белорусский художник Май Данциг. Большинство его картин вошли в золотой фонд нашего изобразительного искусства и заняли место в экспозициях Третьяковской галереи, Национального художественного музея и частных коллекций по всему миру.

Май Данциг, помимо прочего, известен портретами многих знаменитых соотечественников. За личный вклад в развитие белорусского искусства художник был награжден Орденом Франциска Скорины и Орденом Почета. Живописцу было 86 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.