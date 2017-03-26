Белорусский павильон, посвященный 500-летию нашего книгопечатания, открылся на книжной выставке в Париже

Новости Беларуси. Знаменитые строки Скорины на французском языке. На международной книжной выставке в Париже открылся белорусский павильон, посвященный 500-летию нашего книгопечатания. Всего свои стенды на книжном форуме представили более 40 стран, ожидается, что салон посетят около 150 тысяч человек.

Также французскому институту восточных языков белорусская сторона подготовила подарок: ценную коллекцию из 127 книг на «мове». К слову, в институте только в 2017 году белорусский язык начали изучать 10 студентов-первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.