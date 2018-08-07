Сорин из «Чайки», Городничий в «Ревизоре». Народный артист Беларуси Виктор Манаев празднует 60 лет

Ему исполняется 60 лет. 38 – из них он преданно служит Купаловскому театру, примеряя на себя всегда роли яркие и непростые настолько удачно, что появилось даже выражение «зритель ходит на Манаева». Встречается с ним в «Павлинке» Купалы и «Пинской шляхте» Дунина-Марцинкевича. Сопереживает Сорину из «Чайки» и смеется над Городничим в «Ревизоре».