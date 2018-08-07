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Сорин из «Чайки», Городничий в «Ревизоре». Народный артист Беларуси Виктор Манаев празднует 60 лет

07 августа 2018 17:23
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Новости Беларуси. У народного артиста Беларуси Виктора Манаева 7 августа юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорин из «Чайки», Городничий в «Ревизоре». Народный артист Беларуси Виктор Манаев празднует 60 лет-1

Ему исполняется 60 лет. 38 – из них он преданно служит Купаловскому театру, примеряя на себя всегда роли яркие и непростые настолько удачно, что появилось даже выражение «зритель ходит на Манаева». Встречается с ним в «Павлинке» Купалы и «Пинской шляхте» Дунина-Марцинкевича. Сопереживает Сорину из «Чайки» и смеется над Городничим в «Ревизоре».

Сорин из «Чайки», Городничий в «Ревизоре». Народный артист Беларуси Виктор Манаев празднует 60 лет-4

С юбилеем актера поздравил Александр Лукашенко. В своем сообщении Президент отметил выдающийся талант Виктора Манаева и пожелал ему крепкого здоровья и вдохновения.

# Юбилеи # Культура # Фотофакт

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