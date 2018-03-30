Рисование светом в Беларуси. Как создаются картины при помощи лучей?

Магия или искусство? Или все вместе?! Именно такой вопрос возникает, когда видишь картины, созданные с помощью света. Яркое изображение появляется на полотне всего на несколько минут и затем исчезает. Это сразу производит «вау-эффект» и вызывает удивление: как такое возможно?

Наталья Беляева, художественный руководитель световых картин: Светопись – новое направление в изобразительном искусстве, когда художник рисует в полнейшей темноте на специальном светонакомительном полотне, можно рисовать мощными ультрафиолетовыми фонариками. Если обычными фонариками проводить по нему, то останется еле заметный свет.

Светопись зародилась в Японии и со временем покорила весь мир своей оригинальностью. Чтобы создать изображение с помощью лучей, одного таланта художника мало. Мастер заранее прорабатывает эскиз, а затем продумывает, как перенести его на полотно.

Виктория Гавура, художник: Чтобы создать цельную картину, нужно видеть предмет, как он есть в пространстве, т.е. поделить его на свет и тень. За счет этого в основном и образуется объём.

Из остывающего изображения художник вырисовывает новую картину. Таким образом, полотно не пустует, и на нем появляются различные световые образы. Для усиления эффекта, художник может использовать специальные трафареты, светящиеся краски и даже анимацию!

Наталья Беляева:

Мы выступали на «Ночь в музее», подготовили специально для Музея современного искусства сюжет про жизнь и творчество Фриды Кало. Там мы использовали все эти элементы, и было четыре выступления с аншлагом, люди были в полном восторге.