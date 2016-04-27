Реставрационные работы в Национальном художественном музее завершат к 2019-му году

Новости Беларуси. Сохранение и защита национального наследия. Белорусские парламентарии 27 апреля обсудили Кодекс о культуре не в зале Совета Республики, а в Национальном художественном музее.

Сейчас здесь ведутся реставрационные работы. Они должны завершиться к 2019 году. Обновление идет сразу в двух зданиях по улицам Кирова и Маркса. В итоге все строения будут соединены между собой галереями и образуют единый музейный квартал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Чтобы системно дальше вести работу музейной деятельности, должна быть иерархия музейного ансамбля. Это единственный в странах СНГ документ, который позволит системно работать на перспективу по углублению, по расширению знаний молодежи о культуре.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Будет единый музейный комплекс, соответственная инфраструктура – и музейный киоск, и музейное кафе, и магазин по продаже сувенирной продукции. Это будет совсем другой музей с соответствующими технологиями. Будет реставрационный центр Национального художественного музея, который будет заниматься реставрацией не только в нашем музее, но и оказывать методическую помощь другим музеям страны. Это будет действительно научно-просветительский, образовательный центр.