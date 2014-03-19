Республиканский фестиваль творчества студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2014» стартовал в Гродно

Новости Беларуси. Песни, танцы, музыкальные номера и акробатические этюды. В Гродно 19 марта стартовал Республиканский фестиваль творчества студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2014». Молодые люди представили на суд жюри уникальную концертную программу. Все номера придуманы и поставлены самими студентами.

Среди участников как будущие профессиональные артисты, так и начинающие коллективы. Все они прошли тщательный отбор в своих альма-матер.

Арнольд Залога, участник фестиваля:

Когда получаешь удовольствие от музыки, пропитываешься этой атмосферой и есть отклик зала, то сам по себе хочешь станцевать для публики. Когда это публике это нравится, получаешь от нее энергию и отдаешь еще больше.

Фестиваль студенческого творчества «АРТ-вакацыі» проходит в республике уже больше 10 лет.

В нем участвуют представители всех вузов страны. На протяжении года отборочные туры проходят в каждом регионе. Кроме эстрадного творчества студенты соревнуются в литературных и театральных конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Шикеля, участница фестиваля:

Мы очень рады принимать здесь участие, потому что много участников, много интересных номеров. Мы себя проявляем с разных сторон.

Маргарита Боярчук, участница фестиваля:

Мы на сегодняшний конкурс подготовили черлидинг. Вообще черлидинг представляет собой зажигательный танец с элементами акробатики, гимнастики, прыжков. Это очень много азарта, драйва. И мы надеемся своей энергией зажечь зал, показать себя и всем обеспечить хорошее настроение.