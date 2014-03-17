Персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Минске 19 марта

Новости Беларуси. Персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Минске. С творчеством одного из ведущих русских живописцев современности можно будет познакомиться в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию публики будут представлены около сотни новых работ мастера в различных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты знаменитостей из серии «Река времени», сюжетные композиции сюрреалистического характера.

Безусловный интерес у посетителей выставки вызовут полотна в эксклюзивном авторском стиле «Dreаm vision», благодаря которому Никас Сафронов был занесен в книгу рекордов Гиннеса.