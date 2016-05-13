Республиканская киноакция в Беларуси: все авторы фильмов – начинающие режиссеры

Новости Беларуси. Республиканская киноакция стартовала в Беларуси. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и Белорусской государственной академией искусств. Открылся форум премьерным показом киноальманаха «Открытыми глазами», созданного молодыми режиссерами.

Всего же, в рамках киноакции презентуют несколько десятков кинолент. Их покажут в кинотеатрах по всей стране. Примечательно, что все авторы фильмов – это начинающие режиссеры, которые делают первые шаги в кинематографе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь:

Молодое кино, как развивалось, так и сейчас развивается. Мы в Академии искусств готовим молодых специалистов. Которыми, я думаю, страна будет гордиться.

Егор Бяков, студент 3 курса УО «Белорусская государственная академия искусств»:

Творить местами тяжело, честно, но мне кажется без этой трудности невозможно какое-то творчество, невозможно создание какого-то искусства.