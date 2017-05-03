Зрители из более 20 стран: организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» ожидают большое количество иностранцев

Новости Беларуси. Организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» ожидают большего количества иностранцев среди зрителей. Из 100 тысяч билетов на концертные программы треть уже реализовано или забронировано. Повышенный интерес к культурному проекту отмечается среди зарубежных поклонников. Билеты разошлись более чем в 20 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Мы надеемся на то, что свою роль сыграет и безвизовый режим въезда, потому что я уверен, что сам проект «Славянский базар» – уникальный проект, это уникальная возможность посетить страну, познакомиться с ней и побывать на «Славянском базаре». Этим нужно воспользоваться обязательно.

3 мая организаторы поведали некоторые детали фестиваля. Так, на открытии основной темой станет творчества Шагала. Кроме того запланировано множество интересных проектов, выставочная и театральная программа.