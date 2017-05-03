Документальное кино о народных песнях: Воля Дземка и ее платиновый «Ремми» на Houston World Fest

Новости Беларуси. Houston World Fest – это один из крупнейших фестивалей в Северной Америке и старейший независимый кинофестиваль в мире. Сразу 200 лент из полусотни стран боролись за приз «Ремми». Именно здесь – триумф – отметили сразу две белорусские ленты: «Веру» и документальную картину о народных песнях.

Белорусский режиссер Воля Дземка платиновый «Ремми» получила лично.

Этот фильм о белорусском фольклоре для белоруски, которая переехала жить в Америку, стал дебютным именно с такой тематикой и создан именно для англоговорящего зрителя.