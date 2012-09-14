Ректор Института культуры Беларуси Иван Крук: Желание, загаданное 21 сентября, обязательно сбудется

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» этнограф, писатель, ректор Института культуры Беларуси Иван Иванович Крук.

Объясните нам, что такое бабье лето, с точки зрения этнографа?

Иван Крук, этнограф, писатель, ректор Института культуры Беларуси:

Я привык на каждую деталь смотреть глобально. Нужно всегда посмотреть, что было перед бабьим летом и что будет после, тогда будет понятна специфика этого явления. Осень – это отражение того, что было весной. Когда начинала просыпаться природа, казалось бы, весна вступила в свои права, и вдруг на протяжении одной недели перед Пасхой идет снег. А тут, когда природа начинает готовиться к зиме, неожиданно нам дарят неделю такого счастья, когда женщина могла отдохнуть, разогнуть спину после сбора урожая. Этот момент счастья, момент самого благополучного времени для женщины и назвали «бабье лето».

Какие обряды присущи бабьему лету?

Иван Крук:

21 сентября в народе был праздник, который назывался «Багач». Это был момент для размышлений, как начать подготовку к свадьбе своей дочери или своего сына. Именно с 21 сентября начиналась подготовка к нашим традиционным белорусским свадьбам и длилась до 28 ноября. Назывался этот период «Вялiкая вясельнiца».

Иван Иванович, говорят, что в году есть счастливые и несчастливые дни, бывают дни, когда можно загадывать желания и они непременно сбудутся, в бабьем лете есть такие дни?

Иван Крук:

21 сентября вы можете обратиться с просьбой к небесам, уже через 9 дней ваши желания начнут осуществляться.

В это же время женщины собирали гроздья рябины. Считалось, что эти красные ягоды – слезы Богородицы. Рябину приносили в дом, читали молитву, хранили ягоды в Красном углу, которые оберегали семью от невзгод, около печи, чтобы хлеб удавался, а часть раздавали между членами семьи. В этот день можно, например, положить ягоды в автомобиль и тогда с ним ничего плохого не случится.