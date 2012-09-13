На фестивале христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat-2012» победил белорусский фильм «Драўляны народ»

Новости Беларуси. Гран-при фестиваля «Магнификат» получил белорусский фильм «Драўляны народ». Лента режиссера Виктора Аслюка рассказывает о пожилом мастере, который создает из дерева фигурки людей.

VIII форум христианских фильмов и телепрограмм завершился 13 сентября. Он проходил в Минске и Глубоком. За пять дней зрители и жюри увидели ленты более чем 16 стран, в том числе Канады, Болгарии, Германии и Грузии. Впервые участвовали фильмы из Азербайджана и Бельгии.

Приз детского жюри получил белорусский анимационный фильм «Птах».

Фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat-2012» стартовал в Минске

Фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat-2012» стартовал в Минске. На протяжении пяти дней представители 16 стран будут бороться за звание лучшего художника в области христианского кино.

Свои работы в Беларусь привезли мастера из Канады, Италии, Германии. Приехали на фестиваль и новички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гарулев, председатель Международного фестиваля христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat»:

У нас в Глубокском районе есть целая аллея «Magnificat». Мы приезжаем туда каждый год и высеваем деревце в честь новых стран, которые участвуют. В этом году мы еще три деревца посадим. В честь Азербайджана, который участвует первый раз, Сербии и Бельгии.

Именно в Глубоком и продолжится основная программа фестиваля. Конкурс проводится уже в 8 раз и собирает огромное количество зрителей.

Зрители:

Очень поучительный фильм про Ионна Павла II. Мы с сыном смотрели. Там он исцелил девушку. И у меня пришла мысль, что если его попросить, то он поможет и моей маме.

Это альтернатива другим фильмам, которые направлены на разрушение нашей жизни. А здесь на созидание.