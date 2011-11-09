Прямой эфир

Райдер «30 Seconds To Mars». Группа привезла в Минск три фуры с оборудованием, потребовала белорусское пиво, беруши и высокоскоростной Интернет

09 ноября 2011 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске группа «За 30 секунд до Марса» («30 Seconds To Mars») напрочь отказалась от общения с прессой, а вот белорусское пиво, напротив, было едва ли не на первой позицией в их бытовом райдере. Кстати, требования группы «За 30 секунд до Марса» организаторы во всем мире считают весьма… требовательными.

Самое главное – обеспечение технического райдера. Нужного оборудования в Беларуси не нашлось, пришлось заказывать необходимую технику за рубежом. Исполнители используют на танцполе особые устойчивые барьеры, которые стоят перпендикулярно земле. В Беларуси их не оказалось, пришлось заказывать в России и Прибалтике.

Райдер «30 Seconds To Mars». Группа привезла в Минск три фуры с оборудованием, потребовала белорусское пиво, беруши и высокоскоростной Интернет-1

В бытовом райдере все несколько проще: местные напитки,  вода, швейцарский сыр, пять литров свежевыжатого сока, орешки кешью и, уже по традиции для всех западных звезд, – невообразимое количество чипсов и энергетических напитков.  Кроме того, есть очень интересные пункты в списке требований: участникам группы «За 30 секунд до Марса» в номере просто необходим стол длиной 1,8 метра с абсолютно гладкой поверхностью и высокоскоростной Интернет. А в гримерке должна лежать упаковка резиновых перчаток и беруши. Также в райдере постоянно напоминается, что два человека в группе – вегетарианцы, а потому для них полагается отдельное меню.

С музыкантами в Беларусь приезжало  три фуры оборудования. Знаменитой второй сцены не было, ее заменил восьмиметровый язык. Фанаты были ближе к кумирам, но вместе с этим сократилось и количество билетов в фанзону.

Интересно отметить, что название группы не соответствует действительности. Ведь даже со скоростью света минимальное расстояние от Земли до Марса во время противостояния планет нельзя преодолеть быстрее, чем за 3 минуты.

Райдер «30 Seconds To Mars». Группа привезла в Минск три фуры с оборудованием, потребовала белорусское пиво, беруши и высокоскоростной Интернет-4

Организаторы ожидали успех концерта, но предположить, что билеты сметут за несколько  часов, предположить не могли. Никогда не наблюдался такой ажиотаж, когда за 20 минут продали порядка 500 билетов на танцпол и в фанзону.  А те фанаты, которые не смогли приобрести билеты в кассе, кинули клич во Всемирную паутину. В Интернете заветный билетик предлагали едва ли не в 3 раза дороже. Очень большое количество билетов куплено было поклонниками из России и Украины. Кстати, белорусские поклонники ездят за группой по всей Европе.

А 7 декабря группа, воспитанная на творчестве Led Zeppelin, Pink Floyd и Depeche Mode, установит рекорд за наибольшее количество сыгранных концертов в поддержку одного альбома. Отпразднует это событие трёхсотым  финальным шоу в Нью-Йорке.

# Звезды # Культура # Авария фуры

Другие новости рубрики

Все новости
08 ноября 2011 11:50

«Лістападзік-2011». Ксения Данина: Встречи, которые проходили с режиссёрами, вызывали у детей интерес

08 ноября 2011 08:17

Майкла Джексона все-таки убили – вердикт суда

08 ноября 2011 08:10

Художница Алекса Мид превращает людей в живые картины - окружающие в шоке!