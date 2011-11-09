Райдер «30 Seconds To Mars». Группа привезла в Минск три фуры с оборудованием, потребовала белорусское пиво, беруши и высокоскоростной Интернет

В Минске группа «За 30 секунд до Марса» («30 Seconds To Mars») напрочь отказалась от общения с прессой, а вот белорусское пиво, напротив, было едва ли не на первой позицией в их бытовом райдере. Кстати, требования группы «За 30 секунд до Марса» организаторы во всем мире считают весьма… требовательными. Самое главное – обеспечение технического райдера. Нужного оборудования в Беларуси не нашлось, пришлось заказывать необходимую технику за рубежом. Исполнители используют на танцполе особые устойчивые барьеры, которые стоят перпендикулярно земле. В Беларуси их не оказалось, пришлось заказывать в России и Прибалтике.

В бытовом райдере все несколько проще: местные напитки, вода, швейцарский сыр, пять литров свежевыжатого сока, орешки кешью и, уже по традиции для всех западных звезд, – невообразимое количество чипсов и энергетических напитков. Кроме того, есть очень интересные пункты в списке требований: участникам группы «За 30 секунд до Марса» в номере просто необходим стол длиной 1,8 метра с абсолютно гладкой поверхностью и высокоскоростной Интернет. А в гримерке должна лежать упаковка резиновых перчаток и беруши. Также в райдере постоянно напоминается, что два человека в группе – вегетарианцы, а потому для них полагается отдельное меню. С музыкантами в Беларусь приезжало три фуры оборудования. Знаменитой второй сцены не было, ее заменил восьмиметровый язык. Фанаты были ближе к кумирам, но вместе с этим сократилось и количество билетов в фанзону. Интересно отметить, что название группы не соответствует действительности. Ведь даже со скоростью света минимальное расстояние от Земли до Марса во время противостояния планет нельзя преодолеть быстрее, чем за 3 минуты.