«Лістападзік-2011». Ксения Данина: Встречи, которые проходили с режиссёрами, вызывали у детей интерес

Новости Беларуси, Минск. На «Листопадике» свои последние работы во внеконкурсной программе сегодня представили аниматоры Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Юные зрители познакомились с «Рыбкой по имени Нельзя», «Сороконожкой» и «Девочкой Женей», а также увидели долгожданное продолжение приключений «Нестерки» режиссера Игоря Волчека. После сеанса маленькие минчане пообщались с создателями мультфильмов.

Ксения Данина, директор программы конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Родители сами приводят деток на наши показы. И уже за эти несколько фестивальных дней хочется отметить, что встречи, которые проходили с режиссёрами, вызывали у детей интерес. Вчера действительно с успехом прошла встреча с хорватским режиссёром: дети его буквально облепили, брали у него автографы, задавали ему вопросы.

Татьяна Кублицкая, художник-постановщик национальной киностудии «Буларусьфильм»:

Дети вообще замечательно реагировали и ждали, что им покажут что-то интересное. Очень хорошо, что у нас есть этот фестиваль, и мы желаем ему успехов.