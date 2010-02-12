Работы художника Ивана Хруцкого увидят в Лувре

Выставка во Франции будет организована в рамках общественно-культурной акции «Беларусь – это мы».

Её старт состоится 14 февраля в Гомеле. И первое мероприятие — концерт «Я люблю Беларусь!» с участием Ани Шаркуновой и Германа.

Всего запланирована сотня творческих проектов. Они пройдут во всех областях и Минске. Со зрителями встретятся лучшие коллективы республики, художники, писатели и музыканты.

Кульминацией акции будет большая программа 3 июля возле стелы «Минск — город-герой». Заключительный гала-концерт запланирован в комплексе «Минск-арена».

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта акцыя — гэта дадатковы імпульс, творчы імпульс для нашых дзеячаў культуры, для нашых калектываў. Каб яны маглі далей развівацца, запрашаць як мага больше гледачоў, каб больш беларусаў прыходзіла на культурныя мерапрыемствы нашай краіны, бы гэта вельмі важна. Вельмі важна зразумець, што культура з’яўляецца вызначальным фактарам пабудовы квітнеючай, развітой Рэспублікі Беларусь.