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Фото. На авторской выставке батика Илларии Вечер можно встретить шестикрылых ангелов

12 февраля 2010 11:41
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Художница с мировым именем даже открытие экспозиции в библиотеке имени Пушкина сделала камерным и умиротворенным.

Эти картины, среди которых иконы в византийском стиле, лучше рассматривать при мягком свете свечей.

Иллария Вечер, автор экспозиции «Серафимы»:
Много лет назад я была призвана прославлять этот мир — горний мир: ангела, архангелы, силы, власти, престолы, серафимы и херувимы. И считается, что из всего этого мира, как пишется в древних книгах, серафимы — ближе всех. И поэтому эта выставка в этом году посвящается серафимам.

# Культура # Выставки # Фотофакт

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