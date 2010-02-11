Михаил Веллер встретился с белорусскими студентами

Сначала он хотел быть дворником, после испытал счастье, а в 2009 году представил на суд читателей «Легенды Арбата».

Встречу он попросил не называть «мастер-классом», так как основное – это поделиться своими соображения насчёт журналистики, а не учить писать студентов. Кстати, общение с писателем прошло в Институте журналистики БГУ.

В аудитории был аншлаг, студентов интересовало буквально всё: начиная от последней прочитанной книги, заканчивая вопросами о гостеприимности Беларуси.

Михаил Веллер:

20 лет я не был в Беларуси, где живут многие мои читатели. А ведь я им обязан, они меня содержат, я живу их временем и их деньгами, которые они тратят на книги, — и я у них в долгу.