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Михаил Веллер встретился с белорусскими студентами

11 февраля 2010 18:36
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Сначала он хотел быть дворником, после испытал счастье, а в 2009 году представил на суд читателей «Легенды Арбата».

Встречу он попросил не называть «мастер-классом», так как основное – это поделиться своими соображения насчёт журналистики, а не учить писать студентов. Кстати, общение с писателем прошло в Институте журналистики БГУ.

В аудитории был аншлаг, студентов интересовало буквально всё: начиная от последней прочитанной книги, заканчивая вопросами о гостеприимности Беларуси.

Михаил Веллер:
20 лет я не был в Беларуси, где живут многие мои читатели. А ведь я им обязан, они меня содержат, я живу их временем и их деньгами, которые они тратят на книги, — и я у них в долгу.

# Культура

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