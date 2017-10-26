Чем порадует «Мельница моды — 2018»?
Новости Беларуси. Задать тренд нового сезона – именно с этой целью 26 октября собрались белорусские дизайнеры в Центре художественного творчества детей и молодежи. В Минске «завертелась» подготовка к Мельнице моды, сообщили в программе «Столичные подробности».
Обучающие семинары, показ лучших коллекций предыдущего сезона и мастер-классы от известных стилистов – все это чтобы выделить новые тенденции в моде.
Основной лейтмотив следующего сезона «Беларусь: страна спорта и креатива».
Работу всех сидящих в зале продемонстрируют на гала-представлении в мае 2018 года на очередной «Мельнице моды».
Игорь Иванов, организатор республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды — 2018»:
Выступают различные спикеры в течение всего дня с различной тематикой в тенденциях, в цветовой палитре, в тканях, в конструировании, в моделировании. Для того, чтобы создать интересный, креативный продукт.