Чем порадует «Мельница моды — 2018»?

Новости Беларуси. Задать тренд нового сезона – именно с этой целью 26 октября собрались белорусские дизайнеры в Центре художественного творчества детей и молодежи. В Минске «завертелась» подготовка к Мельнице моды, сообщили в программе «Столичные подробности».

Обучающие семинары, показ лучших коллекций предыдущего сезона и мастер-классы от известных стилистов – все это чтобы выделить новые тенденции в моде.

Основной лейтмотив следующего сезона «Беларусь: страна спорта и креатива».

Работу всех сидящих в зале продемонстрируют на гала-представлении в мае 2018 года на очередной «Мельнице моды».