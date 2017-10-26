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Чем порадует «Мельница моды — 2018»?

26 октября 2017 23:55
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Новости Беларуси. Задать тренд нового сезона – именно с этой целью 26 октября собрались белорусские дизайнеры в Центре художественного творчества детей и молодежи. В Минске «завертелась» подготовка к Мельнице моды, сообщили в программе «Столичные подробности».

Чем порадует «Мельница моды — 2018»?-1

Обучающие семинары, показ лучших коллекций предыдущего сезона и мастер-классы от известных стилистов – все это чтобы выделить новые тенденции в моде.

Основной лейтмотив следующего сезона «Беларусь: страна спорта и креатива».

Работу всех сидящих в зале продемонстрируют на гала-представлении в мае 2018 года на очередной «Мельнице моды».

Чем порадует «Мельница моды — 2018»?-4

Игорь Иванов, организатор республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды — 2018»:
Выступают различные спикеры в течение всего дня с различной тематикой в тенденциях, в цветовой палитре, в тканях, в конструировании, в моделировании. Для того, чтобы создать интересный, креативный продукт.

# Культура # Мода в Беларуси # Фотофакт # Игорь Иванов

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