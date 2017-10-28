Борьба за хрустальный карандаш: XX фестиваль анимационного кино в Могилёве собрал участников почти из 50 стран

Новости Беларуси. 240 мультфильмов из 46 стран. В Могилеве проходит международный фестиваль «Анимаёвка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году – юбилейный. За два десятилетия форум стал настоящим культурным событием. С каждым годом расширяется география конкурсантов и зрительская аудитория. В этом году впервые прислали работы мультипликаторы из Восточного Тимора, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Уругвая, Филиппин и ЮАР.

Леонид Носырев, председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

Вот это разнообразие в разнообразии тематики, художественных приёмов, стилей, технологий. С каждым годом это всё шире. Размножается все больше и больше.

На фестивале представлено несколько работ белорусских мастеров анимации. Негласно, но в жюри уже отметили для себя фильм «Нянюшкины сказки» режиссера Елены Петкевич. Интересные драматические приёмы, проработанный зрительный образ, разноплановые характеры героев. Где черно-белые реалии сменяются цветными снами.

Елена Турова, режиссёр анимационного и игрового кино Национальной киностудии «Беларусьфльм»:

То, на чём растут дети, вот как когда-то было классическая анимация союзмультфильмовская, на которой воспитывалось моё поколение, например, таких фильмов, на мой взгляд, не хватает. Поэтому так выходит, что рынок – воспитанием наших детей занимаются западные студии.