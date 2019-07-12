«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

Новости Беларуси. В Витебске продолжается «Славянский базар». Этот фестивальный день проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась программа с официальных мероприятий. Утром цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области возложили парламентарии двух стран. Официальную часть продолжила культурная программа. Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Традиционно во время работы фестиваля в Беларусь из соседней России привозят уникальные выставочные проекты. В 2019 году это «Ростовская финифть» – произведения мастеров миниатюрной живописи по эмали. А из Смоленска доставили реплику Большой императорской короны. Весит она больше 2 килограммов. Выполнена из белого золота, а украшают ее более 11 тысяч бриллиантов, морские жемчужины и огромный турмалин.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Здесь, на «Славянском базаре», у нас традиция проводить, во-первых, концерт «Союзное государство приглашает». Это первое. И второе. Устраивать подобного рода выставки, хотя, конечно, выставка в этом зале уникальна, как, впрочем, все выставки уникальны по-своему. Мы готовились к этому. Пусть зрители сегодня оценят, насколько это удалось. Вчера на концерте были представлены три славянских государства. Таким образом, традиции «Славянского базара» сохраняются. Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты