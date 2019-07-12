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Концерт «Союзное государство приглашает» и фестиваль кавер-бэндов: анонс мероприятий на «Славянском базаре» 12 июля

12 июля 2019 06:28
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Новости Беларуси. Очередной насыщенный день ожидает гостей «Славянского базара» сегодня, 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После фееричного открытия программа музыкального фестиваля становится еще разнообразнее.

Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты

Концерт «Союзное государство приглашает» и фестиваль кавер-бэндов: анонс мероприятий на «Славянском базаре» 12 июля-1

Начнется день с выставочной ноты. Так, сразу три экспозиции для всех желающих распахнут свои двери. Ноу-хау «Славянского базара» – национальный фестиваль кавер-бэндов. И, конечно, не отходя от музыкальной темы, сегодня мы узнаем, под каким номером представит Беларусь наш Ваня Здонюк.

А поздним вечером 6-тысячный Летний амфитеатр будет подпевать всем известным строкам «Беловежской пущи» и «Касіў Ясь канюшыну». Состоится концерт «Союзное государство приглашает». «Песнярам» – 50» – главный аккорд традиционного Дня дружбы Беларуси и России.

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Концерт «Союзное государство приглашает» и фестиваль кавер-бэндов: анонс мероприятий на «Славянском базаре» 12 июля-4

Концерт «Союзное государство приглашает» и фестиваль кавер-бэндов: анонс мероприятий на «Славянском базаре» 12 июля-6

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Фотофакт

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