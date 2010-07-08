Противостояние Веры Марецкой и Любови Орловой

Актеры для нас, они как Боги, но в тоже время – это люди с их обычными страстями, переживаниями и даже некоторыми пороками. Как соперничали две замечательные актрисы Вера Марецкая и Любовь Орлова?

Орлова, конечно, была звезда, а Марецкая – только актриса, очень хорошая, настоящая и глубокая. Если Орлова обожала наряжаться и не могла выйти на улицу, не будучи тщательно одетой и причесанной, то эти моменты Марецкую совсем не интересовали. В Марецкой совершенно не было актерской надменности, высокомерия. Она была очень простой и веселой, жизнерадостной и энергичной. Она была ярким и очень интересным человеком.

Ее талант был народный, искрометный. Может быть, именно поэтому она так нравилась зрителям. Большой успех в кино ей принесли две роли. Фильм «Сельская учительница», где она потрясающе преображалась: вначале была совсем юной девочкой, а в конце фильма – убеленной сединами пожилой учительницей Варварой Васильевной. Фильм «Член правительства», многие помнят монолог из этого фильма, когда она стоит на трибуне и говорит: «Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, врагами стрелянная, живучая».

Две другие киноработы этой великой русской актрисы не могут не потрясать. Фильм «Свадьба», который был поставлен по Чехову еще во время войны. С потрясающим актерским составом: Абдулов, Раневская, Марецкая играла пошлую и гламурную дамочку 19 века Змеюкину. Маленькие поросячьи глазки, капризно надутые губки, противный голос, но она начинает петь романс – и происходит преображение, она становится совсем другой: красивой и свободной. Но романс заканчивается... Вторая блестящая роль была в фильме «Легкая жизнь».

Противостояние двух актрис особенно стало заметным в конце 60-ых годов. Тогда они обе были уже не так молоды и не очень здоровы. В театре была поставлена пьеса «Странная миссис Сэвидж». Героиню поначалу играла совсем другая артистка – Фаина Раневская. Но она постоянно ссорилась с режиссером и ушла из спектакля. Она сказала, что миссис Сэвидж будет играть Любочка Орлова. Но потом Любовь Петровна имела неосторожность уехать на киносъемки. Когда Орлова вернулась со съемок, она узнала, что миссис Сэвидж уже играет Марецкая.

Придя в театр, она сказала только одно: «Это хамство!». И ушла. Марецкая стала болеть и часто на спектакль ее привозили прямо из больничной палаты. А потом они вместе будут в одной больнице, только на разных этажах. Всегда деятельная и энергичная Марецкая, тут у нее на груди все время будет магнитофон, она будет записывать стихи своих любимых поэтов, будет все время передавать приветы на другой этаж. Будет очень обижаться и сердиться, когда не будет получать приветы в ответ.

Первой из жизни уйдет Орлова. У них и болезнь была одинаковой – рак. Когда Марецкая приедет на панихиду, она будет долго стоять у гроба и всматриваться в лицо своей соперницы. О чем она будет думать? Не знает никто. Великие актеры, они для нас как Боги, но в тоже время – они обычные люди со своими страстями и переживаниями.

Элеонора Езерская