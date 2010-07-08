Юрий Антонов первым вышел на сцену «Славянского базара-2010»

В Витебске прозвучали первые аккорды «Славянского базара». И хотя официальное открытие фестиваля запланировано на 9 июля, но первые позывные 19 фестиваля искусств прозвучал под сводами Летнего Амфитеатра уже вечером 7 июля. Старт концертному марафону дал Юрий Антонов.

Певец благополучно прибыл в Витебск утренним поездом. А вот его главный музыкальный инструмент задержали на российской таможне. Чтобы таможня дала добро на ввоз черного рояля, народному артисту пришлось лично позвонить на границу. В итоге, рояль благополучно добрался до сцены. И ничто не помешало зрителям услышать любимые хиты.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

– Как вам на Родине в Беларуси?

Юрий Антонов, народный артист России:

– Очень хорошо. А думаю, будет еще лучше!

Уже съехались в Витебск и юные звездочки. В концертном зале «Витебск» прошла жеребьевка участников детского музыкального конкурса. Белорусская конкурсантка Злата к вокальным баталиям готова на все 100.

Злата Ларченко, представительница Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2010»:

– Репетиции были почти каждый день. Но я не уставала. Если что-то не получается, то надо репетировать-репетировать и тогда все обязательно получится!

У члена жюри, финалиста проекта «Народный артист» Алексея Чумакова к конкурсам особое отношение. Судить юных талантов готовится объективно.

Алексей Чумаков, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2010» (Россия):

– Судить будем справедливо. Конечно, важно сравнение. Если будут потрясающе талантливые дети, то, несмотря на то, что дети, но более слабые, они будут оценены меньшими баллами. Поскольку справедливость хороша всегда.

Всего в рамках фестиваля здесь пройдет 19 концертов с участием популярных исполнителей на любой вкус. Например, 8 июля на фестивальную сцену выйдут экс-солист «Modern talking» Томас Андерс и феномен российской эстрады Елена Ваенга.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.