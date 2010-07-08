Белорусы отметили Купалье и День рождения классика литературы Янки Купалы

Торжества провели в музее поэта. Жителям мегаполиса показали новую версию праздника с фаер-шоу, боди-артом и мастер-классом по оригами. Но и о традициях не забыли – плели венки и искали папарать-кветку.

И хотя наукой доказано: папоротник не цветет, в легенду верят до сих пор. Мол, тот, кто найдет папараць-кветку на Купалье, будет обладать сверхспособностями и сможет заглянуть в будущее. Но ее за всю историю праздника пока никто не находил. В Купаловском музее сделали исключение: искать цветок счастья не пришлось. Его подарили каждому посетителю.

Корзины «бумажного счастья» опустели за час. Тюльпанов оказалось меньше, чем гостей в музее Купалы. Такого аншлага не ждали. Но предвидели. Поэтому тем, кому не хватило папараць-кветки, предложили сложить свой цветок – в японском стиле – оригами.

Празднику больше двух тысяч лет. Но только сейчас сценарий этой почти магической ночи переписали под жителей большого города. Традиции прежние, обряды новые. Здесь творчество Купалы переплетается с самим Купальем. Под песни на стихи белорусского классика, танцуют на стародавний лад: «Лезгинку» и «Воробья».

Вместо лечебных трав – ветки березы и дуба. По старой традиции венок надевали только незамужние девушки. Сейчас же этот головной убор примеряют даже семейные пары. Но вопреки древнему обряду по воде не пускают. Еще одна дань моде – боди-арт. Вместо угля и травы, на теле рисуют красками для аквагрима.



По народному поверью в эту ночь земля открывала недра и отдавала закопанные богатства. В музее клад отыскали. Нашли и материальное, и духовное: бесплатные экскурсии, и новые экспозиции. Праздник оставил след в душе, но не на паркете. Следующая Купальская ночь в доме Купалы пройдет в новом формате. Она будет напоминать маскарад. Вход в национальных костюмах сделают бесплатным.

Екатерина Расолько, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.