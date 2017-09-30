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Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом

30 сентября 2017 18:08
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Новости Беларуси. Большой подарок получили и юные жители Кличевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города открылась новая детская школа искусств. Точнее – переехала из старого тесного здания в просторное новое. Более двухсот школьников теперь могут приобщаться к высокому в комфортных условиях.

Этого события здесь ждали. Более двухсот школьников, их родители и педагоги. По случаю новоселья для почетных гостей организовали концерт. Гвоздь программы – венгерский «Чардаш» в исполнении Даши Акулич.

Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом-1

Музыкой Даша занимается уже семь лет. Играет на ударных. Любимый инструмент ксилофон. В новой школе искусств у нее теперь почти отдельный кабинет и новая барабанная установка.

Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом-3

Дарья Акулич, воспитанница Кличевской детской школы искусств:
Та музыкальная школа она была маленькая. Но все равно не зависит талант ребенка от музыкальной школы. Но здесь просторно, хорошо, вдохновение приходит.

В этой школе обучать искусству будут по шести направлениям – музыка, хореография, изо…. Сюда приезжают дети со всего района.

Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом-6

Полина Кушнер, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:
Я люблю петь, танцевать. Мы ездили в Минск выступать, в Могилев. Я хочу быть артисткой.

Новая школа искусств разместилась в здании бывшей поликлиники. Ему почти 70 лет. Вот только от прежнего остались лишь стены и колонны на входе. Перестроили все. От внутренней планировки до конструкции крыши.  

Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом-9

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:
Это решение было принято Кличевским райисполкомом – здание в центре города отдать именно детям.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Если строительные и ремонтные работы внутри уже завершены, то снаружи они еще продолжаются. Вот здесь во внутреннем дворе уже через неделю заработают ремесленные мастерские. Специально для этого приспособили гаражи. В них будут работать кузнец, гончар и плотник.

Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом-12

Школа искусств стала одним из объектов масштабной перестройки Кличева. Райцентр готовится принять областные Дожинки. Обновлены и приведены в порядок более 60 зданий и почти половина из них – объекты социальной сферы.

# Культура # Фотофакт # Школы в Беларуси # Андрей Кунцевич # Полина Кушнер # Дарья Акулич

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