Просторные помещения и новые музыкальные инструменты: воспитанники Кличевской школы искусств отметили новоселье концертом

Новости Беларуси. Большой подарок получили и юные жители Кличевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре города открылась новая детская школа искусств. Точнее – переехала из старого тесного здания в просторное новое. Более двухсот школьников теперь могут приобщаться к высокому в комфортных условиях. Этого события здесь ждали. Более двухсот школьников, их родители и педагоги. По случаю новоселья для почетных гостей организовали концерт. Гвоздь программы – венгерский «Чардаш» в исполнении Даши Акулич.

Музыкой Даша занимается уже семь лет. Играет на ударных. Любимый инструмент ксилофон. В новой школе искусств у нее теперь почти отдельный кабинет и новая барабанная установка.

Дарья Акулич, воспитанница Кличевской детской школы искусств:

Та музыкальная школа она была маленькая. Но все равно не зависит талант ребенка от музыкальной школы. Но здесь просторно, хорошо, вдохновение приходит.

В этой школе обучать искусству будут по шести направлениям – музыка, хореография, изо…. Сюда приезжают дети со всего района.

Полина Кушнер, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:

Я люблю петь, танцевать. Мы ездили в Минск выступать, в Могилев. Я хочу быть артисткой.

Новая школа искусств разместилась в здании бывшей поликлиники. Ему почти 70 лет. Вот только от прежнего остались лишь стены и колонны на входе. Перестроили все. От внутренней планировки до конструкции крыши.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Это решение было принято Кличевским райисполкомом – здание в центре города отдать именно детям.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Если строительные и ремонтные работы внутри уже завершены, то снаружи они еще продолжаются. Вот здесь во внутреннем дворе уже через неделю заработают ремесленные мастерские. Специально для этого приспособили гаражи. В них будут работать кузнец, гончар и плотник.