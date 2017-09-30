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Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств

30 сентября 2017 14:09
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Новости Беларуси. В центре Кличева открылась новая детская школа искусств. Точнее – и преподаватели, и ученики переехали сюда из старого тесного здания в современное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств -1

Более двухсот школьников теперь могут приобщаться к высокому в комфортных условиях. Здесь обучать искусству будут по шести направлениям – это и музыка, и хореография, и другие виды творчества.

Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств -3

Полина Кушнер, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:
Я люблю петь, танцевать. Мы ездили в Минск выступать, в Могилев. Я хочу быть артисткой.

Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств -5

Алёна Лукина, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:
Я люблю больше, когда Жанна Владимировна меня учит балету. Когда вырасту стану балериной.

Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств -7

Владимир Суровец, директор Кличевской детской школы искусств:
В Кличевском районе много талантов – стипендиаты президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, лауреаты, дипломанты международных конкурсов.

Новая школа искусств разместилась в здании бывшей поликлиники. Ему почти 70 лет. Вот только от прежнего остались лишь стены и колонны на входе. Перестроили всё: от внутренней планировки до конструкции крыши.

# Культура # Фотофакт # Школы в Беларуси # Полина Кушнер # Алёна Лукина # Владимир Суровец

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