Новый адрес вдохновения: в Кличеве открылась новая школа искусств

Новости Беларуси. В центре Кличева открылась новая детская школа искусств. Точнее – и преподаватели, и ученики переехали сюда из старого тесного здания в современное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более двухсот школьников теперь могут приобщаться к высокому в комфортных условиях. Здесь обучать искусству будут по шести направлениям – это и музыка, и хореография, и другие виды творчества.

Полина Кушнер, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:

Я люблю петь, танцевать. Мы ездили в Минск выступать, в Могилев. Я хочу быть артисткой.

Алёна Лукина, участница образцовой фольклорной группы «Купалинка» Кличевской детской школы искусств:

Я люблю больше, когда Жанна Владимировна меня учит балету. Когда вырасту стану балериной.

Владимир Суровец, директор Кличевской детской школы искусств:

В Кличевском районе много талантов – стипендиаты президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, лауреаты, дипломанты международных конкурсов.