Проблемы театрального искусства в Беларуси: низкий уровень культуры белорусов или недостаток рекламы?

27 марта отмечается Международный день театра. И от того, какое именно количество людей в нашей стране знают об этом празднике, собственно, и зависит наш культурный уровень.

Чтобы привлечь зрителей, вы ставите какие-то проверенные спектакли. Нам кажется, может быть, какого-то скандала не хватает театральному миру?

Игорь Сигов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Поверьте, скандалов хватает, просто вы их не знаете. И зрителей хватает. Я безумно счастлив, я не обижен.

Вадим Салеев, профессор, театральный критик:

В течение 25 лет, начиная с 60-х гг. и кончая 80-ми, благодаря гастролям мощных наших коллективов со всего СССР мы достигли уровня театрального города. К сожалению, в 90-х гг. это опять рухнуло и мы практически с нулевых годов начинаем новую театральную жизнь в этом плане.

Сейчас можно сказать, что наша театральная жизнь в мировой театральный процесс не очень вовлечена?

Вадим Салеев:

Нет, сейчас она значительно интересней. Сейчас больше возможностей, у нас появились новые театры, чего никогда не было. А сейчас у нас достаточно большое количество театров. У нас 29 только государственных, есть несколько частных театров, то есть это развивается. Во-вторых, у нас сейчас есть фестивали, где мы видим лучшие достижения, которые рядом с нами, вокруг нас и даже из далеких стран. Все это, конечно, очень поддерживает интерес к театральному искусству.

Владимир Галак, магистр искусствоведения, основатель и координатор театрального движения «Двери»:

В последние 10-15 лет в Беларуси еще набирает рост движение альтернативных театров.

Сейчас очень много театральных, скажем, представлений и театральных продуктов на любой вкус.

Нина Пискарёва, актриса:

Я считаю, что на сегодняшний день театр малодоступен. Дорогие билеты, недостаточное обслуживание.

Может быть, рекламы мало?

Игорь Сигов:

Хорошая вещь не нуждается в рекламе.

Нина Пискарёва, актриса:

320 мест в театре. Зал у нас всегда полный, поэтому волноваться по поводу того, что к нам не ходит зритель, не приходится.

Валерия Хрипач, актриса театра танца:

Если ты так называемый альтернативный театр, у тебя нет застроенной площадки, имени официально нет, зрителем нужно заниматься самому, нарабатываться своего зрителя. Это происходит не только за счет качества продукта, это происходит еще и за счет доступности, рекламы и всего остального. Не значит, что если продукт хороший, то ему не нужна реклама. Реклама нужна всегда.