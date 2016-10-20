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Александр Ревва: «Дорогие женщины Беларуси, заряжайтесь любовью!»

20 октября 2016 20:07
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если говорить о самоиронии, самолюбовании, какой номер Вы считаете наиболее удачным? Или, может быть, отрывок из фильма?

Александр Ревва:
Самоирония и самолюбование, наверное, это, как раз, вот этот Артур Пирожков.

А какой из монологов его Вы считаете наиболее красивым?

Александр Ревва:
Я обожаю самое первое появление Артура Пирожкова, как раз, в «Камеди Клаб». И первое появление, почему я его придумал - я его придумал на 8 марта.

Программа выходила именно 8 марта и я подумал: «Так, надо придумать номер-подарок нашим женщинам». И появился Артур Пирожков.

Вы можете забить. Я такой с розой выходил, появлялся и говорил им. Причём, когда я выходил на сцену, он у меня на сцене появлялся этот сам номер. То есть, я даже не знал, что, как, он такой полуимпровизированный был. 

Александр Ревва: «Дорогие женщины Беларуси, заряжайтесь любовью!»-1


8 марта – день рождения Артура Пирожкова.

Дорогие женщины Беларуси, вы такие красивые, вы такие замечательные! 

Заряжайтесь любовью и сексуальной энергией всех образов Александра Реввы и Михаила Галустяна! И ждём вас!

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Александр Ревва

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