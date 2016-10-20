Александр Ревва: «Дорогие женщины Беларуси, заряжайтесь любовью!»

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если говорить о самоиронии, самолюбовании, какой номер Вы считаете наиболее удачным? Или, может быть, отрывок из фильма?

Александр Ревва:

Самоирония и самолюбование, наверное, это, как раз, вот этот Артур Пирожков.

А какой из монологов его Вы считаете наиболее красивым?

Александр Ревва:

Я обожаю самое первое появление Артура Пирожкова, как раз, в «Камеди Клаб». И первое появление, почему я его придумал - я его придумал на 8 марта.

Программа выходила именно 8 марта и я подумал: «Так, надо придумать номер-подарок нашим женщинам». И появился Артур Пирожков.

Вы можете забить. Я такой с розой выходил, появлялся и говорил им. Причём, когда я выходил на сцену, он у меня на сцене появлялся этот сам номер. То есть, я даже не знал, что, как, он такой полуимпровизированный был.