«Я – обычный человек»: Александр Ревва про дедушку-рекордсмена и маму-«магнит»
Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы создаёте такие уникальные звуки, которых, в общем, ни у кого из артистов не бывает. Вот я сейчас слышу – Вы разговариваете и вот это: «А-а», – у меня даже не получается. У Вас есть в одной из композиций, где Вы поёте вместе с Верой Брежневой, вот это дрожащее «а».
Александр Ревва:
А-а-а. Это досталось мне от моих родственников.
У Вас дедушка в Книге рекордов Гиннесса. В уме считал шестизначные цифры.
Александр Ревва:
Это было такое.
Этого Вам не досталось?
Александр Ревва:
Нет, у меня с памятью проблемы. Видно, дедушка всё забрал себе, а оставил совсем чуть-чуть. У меня, действительно… Я – обычный человек. Обычный, у меня нет такого.
«Дважды два – четыре», – вот максимум мой.
А мама у Вас – легендарный, насколько я понимаю, человек-магнит?
При этом – тамада, ведущая свадеб и мероприятий.
Александр Ревва:
Да она, вообще, артистка. Это – солнечный человек.
Ну, Вы к себе притягиваете, я так понимаю, не металлические предметы, а уже просто прекрасную половину человечества?
Александр Ревва:
Вот, как раз, использую, наверное, кое-что мне досталось от дедушки, какой-то процент. И от мамы. Видно я вот это всё совместил, скомпоновал, систематизировал и выпускаю, так сказать, людям во благо.
Ну, как же так получилось, что Бог Вас миловал, и Вы не стали таким, на самом деле, скажем, метросексуалом и альфа-самцом самовлюблённым? А с таким количеством самоиронии и, в общем, какой-то такой сатиры над самим собой, над образом. Притом, что Вы следите за собой, Вы в отличной спортивной форме.
Александр Ревва:
Ну вот, я подошёл и посмотрел. Я подошёл к зеркалу и посмотрел: «На кого ты похож, парень?» Вот, собственно, и всё это совместил в себе, и вот я дарю людям позитив.
Вы знаете, самоирония – я очень горжусь, что внутри меня есть такое качество, как самоирония, такое достоинство.
Потому что, когда я общаюсь с людьми, у которых нет её, а их так много в последнее время, мне их жаль, этих людей. Потому что им тяжело жить. Тяжело, когда ты боишься посмеяться над собой, боишься оказаться в какой-то комической ситуации.
Поэтому я призываю всех моих друзей, моих поклонников не бояться быть смешными, разыгрывать своих родных, близких на 1 апреля, на какие-то другие праздничные дни.
И просто-напросто пытаться быть смешными и смешить. И тогда жизнь вокруг вас станет ярче, светлее, солнечнее и так далее.
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