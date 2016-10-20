«Я – обычный человек»: Александр Ревва про дедушку-рекордсмена и маму-«магнит»

Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы создаёте такие уникальные звуки, которых, в общем, ни у кого из артистов не бывает. Вот я сейчас слышу – Вы разговариваете и вот это: «А-а», – у меня даже не получается. У Вас есть в одной из композиций, где Вы поёте вместе с Верой Брежневой, вот это дрожащее «а».

Александр Ревва:

А-а-а. Это досталось мне от моих родственников.

У Вас дедушка в Книге рекордов Гиннесса. В уме считал шестизначные цифры.

Александр Ревва:

Это было такое.

Этого Вам не досталось?

Александр Ревва:

Нет, у меня с памятью проблемы. Видно, дедушка всё забрал себе, а оставил совсем чуть-чуть. У меня, действительно… Я – обычный человек. Обычный, у меня нет такого.