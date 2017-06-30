Из каких элементов состоял костюм замужней женщины из деревни Неглюбка?

Рубашка, понёва, фартук, пояс и платок. Из этих элементов состоял костюм уже замужней женщины из деревни Неглюбка. С этой поры изменения в её одежде в основном были связаны с насыщенностью красным цветом. Например, одежда молодых женщин была обильно украшена красным орнаментом.

Понёвы молодые женщины также завязывали самые яркие. Кстати, карман, который образовывался сзади, имел практическое применение в костюме неглюбчан.

Замужние женщины обязательно покрывали голову платком. В зависимости от возраста существовал порядок их ношения. Так, «красный» платок свекровь дарила своей невестке на свадьбу, его молодая носила лишь в первые годы замужества. И чем старше женщина становилась, тем меньше красного орнамента было на её платке. Пожилые женщины вместо платка могли носить намитку.

У пожилой женщины красный цвет в одежде уже практически отсутствовал. Интересно ещё и то, что её рубашка имела такой же вид, как и рубашка невесты в первый день свадьбы.

Чтобы угодить свекрови и сделать красивой рубашку, девушки придумывали новые способы нанесения узоров. Например, в Неглюбке встречались и вот такие вырезные орнаменты. Эти фигуры делали ножом и обшивали нитками.

Неглюбка – уникальное место на карте нашей страны. Вплоть до середины 20 века здесь соблюдали традиции ношения костюма и не принимали новшества в одежде. Благодаря этому неглюбский строй сумел сохранить свои архаичные черты, утраченные во многих регионах нашей страны.

И уже в веке 21 мы можем насладиться аутентичным белорусским костюмом, каждая деталь которого имеет свой сакральный смысл.