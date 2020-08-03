Примерить доспехи, послушать фолк и увидеть белоузорное ткачество. Гайд по культурной жизни Беларуси

Новости Беларуси. От фольклора до современного искусства. Во многом белорусская культурная палитра известна благодаря фестивалям, рассказали в проекте «Сделано».

За последние пару десятилетий в нашей стране усовершенствовали подходы и способы интересно подать свои традиции и открыть новые таланты. Фестивальная полифония нашей страны звучит на весь мир.

Любителям классики – проект Юрия Башмета, фольклора – поставские «Звіняць цымбалы», а ещё Александрия, Молодечно и, конечно, «Славянский базар».

В Беларуси с международным размахом и местным колоритом проходят рыцарские турниры, Фэст экскурсоводов, День письменности, театральные форумы и даже велосипедный «Viva Ровар». Фестивалить привыкли много и от души.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Проводим конкурсы, смотры, сегодня мы должны думать о будущем. Это одна из приоритетных задач – кто лучшие традиции белорусской культуры понесёт в будущее, передаст новым поколениям белорусов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2015 г.:

Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию. Мы не забываем наши песни, сказки, обычаи, которые передаются из поколения в поколение уже не одну тысячу лет. И это наше великое богатство.

За кроснами, которым больше века, Валентина работает с особым трепетом. Именно так её прабабушки проводили зимние вечера. Ткачество было одним из главных промыслов. А здесь на Понемонье умелицы вот так ряд за рядом ткали в своей оригинальной технике. Возродить уникальное белоузорное ткачество было непросто. Два года назад этот вид ремесла получил статус нематериальной историко-культурной ценности.

Валентина Сильванович, мастер Лидского районного центра культуры и народного творчества:

Это было одно из основных ремёсел и то, что оно возродилось, мы передаём и показываем, как вот раньше делали ту же самую ткань, тот же самый ручник. Приходят, они смотрят, наблюдают, и нам это интересно передавать, показывать.

Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей. Лида – культурная столица Беларуси-2020. Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет. Переходящий титул – импульс для культурного бума.

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:

Мы обновляем наши учреждения культуры, наши школы искусств. Поэтому счастье со стороны финансирования, конечно, мы почувствовали. Получилось на сегодняшний день реализовать уже более 25 проектов. Это у нас и «Гитарный Олимп» – фестиваль игры на гитаре, состоялась одна встреча с партнёрами в Шальчининкае в рамках программы «Музыкальный мост дружбы».

Не просто побывать на выставке, а почувствовать себя средневековым князем – главная фишка новой экспозиции в Лидском замке. Этим летом после реставрации башня Гедимина наконец открылась для туристов. Несколько ярусов – сплошь фотозоны.

Здесь нет ограждений как в привычных музеях, напротив, разрешено присесть на кровать под балдахином или устроиться на шкуре быка у камина и попробовать сыграть в королевские шахматы. Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:

Посетители могут примерить шлемы, доспехи, взять меч, в интерактивном зале надеть корону, почувствовать себя королём и королевой. Так как в нашем замке был свадебный пир в знак того, что польский король Ягайло обвенчался с Софьей Гольшанской.

Но не музеем единым интересен современный замок. Он легко превращается в площадку для концертов, рыцарских турниров и фаер-шоу. В этом году поводов для музыкально-исторического симбиоза особенно много.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:

Театральные, анимационные, экскурсионные программы, а также различные камерные концерты. Так, у нас в конференц-зале периодически проводятся концерты камерной музыки, мы даём возможность нашим местным музыкантам показать себя. Также у нас проводятся встречи со специалистами, которые занимались Лидским замком – это историки, археологи. Даём возможность художникам показать, как они видят историческую часть города. Уже стал брендовым для нашего объекта «Фенікс фаер-фэст», который в себя вбирает специалистов в этом направлении не только из Беларуси, но и Литвы, России.

К многочисленным культурным проектам готовы подключаться и местные художники. Работа скульптора Ричарда Груши первой встречает гостей Лиды.