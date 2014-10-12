Виктор Манаев. Очерк СТВ о народном артиcте Беларуси в День работников культуры

Новости Беларуси. 12 октября в Беларуси чествуют работников культуры. Ежегодно второе воскресенье октября считается их профессиональным праздником. Актеров, поэтов, писателей, художников, музыкантов и других людей творчества в стране десятки тысяч. Белорусская земля подарила миру немало имен общепланетарного масштаба.

С праздником профессионалов от культуры поздравил Президент Александр Лукашенко. А корреспондент программы «Неделя» на СТВ снял очерк о Викторе Манаеве, народном артисте Беларуси.

Обычный минский дворик, в котором живет необычный человек. Народный артист Беларуси Виктор Манаев три десятилетия на сцене и хорошо известен поклонникам Купаловского театра. Актер родился в Минске, как он сам говорит, — лучшем городе на земле.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

Мінск я вельми люблю, гэта мой родны горад. Калі прыязджаеш з якога іншага, асабліва з Масквы, думаеш, якое гэта ціхае маленькае мястэчка, наш Мінск.

Выпускник школы Манаев твердо решил поступать в театрально-художественный вуз, хотя учителя пророчили будущему актеру карьеру химика.

Виктор Манаев:

Вось хімію я любіў, нават мне казалі, што мне ў тэхналагічны трэба ісці, хадзіў на факультатыў па хіміі. Але вядома, што пайшоў у тэатральны інстытут. З драмгуртка трэба ж ісці далей! Ну, дзякуй богу, я не паступіў!

Первые шаги в искусство давались с трудом. Приёмную комиссию стихи поэтов, погибших на войне, впечатлили, но уж очень они не вязались с образом 16-летнего парня, стоявшего перед строгим жюри.

Виктор Манаев:

І я чытаў сваім тоненькім галаском: «Есть в голосе моем звучание металла! Я в жизнь вошел тяжелым и прямым». Усе пасмяяліся і сказалі, што няма суадносін знешняга і ўнутранага.

Виктор не отчаялся и прямиком отправился в театр. Кукольный. Здесь все оказалось проще: набирали по объявлению. Вскоре осваивал профессию на одноименном отделении института. Оттуда и попал в Купаловский.

Прогулка по залам музея театрального искусства — это экскурсия в прошлое. Спектакль «Рядовые», в котором Манаеву досталась роль Леньки-одуванчика, показывает, как можно остаться человеком в нечеловеческих условиях войны. И здесь — не без юмора.

Спектакль имел огромный успех и актеры были удостоены Госпремии Советского союза. На торжественную церемонию вручения ездили в Москву. Событие было очень серьезным. Особенно для 26-летнего молодого актера. Наверное, поэтому Виктор Сергеевич и сейчас рассказывает эту историю шепотом.

Виктор Манаев:

Манаеву Виктору Сергеевичу за исполнение роли... Потом смотрит - это тот? Или кому-то посмертно вручаем, а пришли получать? Секретарша говорит: Тот, тот! Очень смешно было.

Сегодня Виктора Манаева знают и по работам в кино («Люди на болоте», «Иди и смотри», «Давай поженимся!»), и, конечно же, «Белые Росы. Продолжнеие» - премьера фильма уже завтра. Актер очень рад, что у режиссера получилась настоящая добрая притча, в которой Манаеву досталась комедийная роль.

Виктор Манаев:

Прапанавала ролю такога дзівакаватага насельніка беларускай вескі. Смешнага такога чалавечка. Я проста адчуў любоў і ў сцэнарыі, і ў творчай задуме рэжысера, і мне ўсе гэта вельмі спадабалася.

Если для зрителя театр начинается с вешалки, то для актера с расписания репетиций и спектаклей.

Недавно обновленный «Купаловский» как новый дом для актеров. В театре все продумано до мелочей. Вот, например, единственный в стране уникальный белорусскоязычный лифт.

У обновленного «Купаловского» уникальная сцена с технической точки зрения, а вот зрительный зал наоборот — восстановлен по старым чертежам.

Любовь к своему театру чувствуется в каждом слове актера. А слышно здесь абсолютно все. Даже шепот долетает в самые дальние уголки зрительного зала. Главное — посыл!

На подготовку к спектаклю примерно полчаса. Костюм, грим... текст повторять не надо. Это же «Павлинка».

Последний штрих — усы. Теперь все готово к выходу на сцену. За кулисами складывается такое ощущение, что все актеры — одна большая семья. Причудливая, но семья. За несколько минут до поднятия занавеса все уже вошли в свои роли. Так и поздравляют друг друга с профессиональным праздником.