Прямой эфир

Неглюбские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси

31 мая 2016 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неглюбские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества характерно только для  Ветковского района Гомельской области.

Богатство техник ткачества и вышивки, разнообразие оттенков и сложный орнамент отличают неглюбский текстиль. Это многоцветные рушники, скатерти, покрывала, занавески, а также предметы одежды.

Неглюбский наряд – один из наиболее архаичных и сложных нарядов белорусского народного костюма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Историко-культурные ценности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Cолисты образцовой вокальной студии «Микс» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
30 мая 2016 08:38

Cолисты образцовой вокальной студии «Микс» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Спектакль «Песняр» о Владимире Мулявине отправится в гастрольный тур по Беларуси
30 мая 2016 07:47

Спектакль «Песняр» о Владимире Мулявине отправится в гастрольный тур по Беларуси

Фотографии малышей появились в окнах библиотеки Могилева к Дню защиты детей
30 мая 2016 06:15

Фотографии малышей появились в окнах библиотеки Могилева к Дню защиты детей