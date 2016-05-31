Новости Беларуси. Неглюбские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества характерно только для Ветковского района Гомельской области.

Богатство техник ткачества и вышивки, разнообразие оттенков и сложный орнамент отличают неглюбский текстиль. Это многоцветные рушники, скатерти, покрывала, занавески, а также предметы одежды.

Неглюбский наряд – один из наиболее архаичных и сложных нарядов белорусского народного костюма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.