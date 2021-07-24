Танцуют «Лявоніху» и кадриль. Почему фестиваль «Берагiня» называют местом силы и раем для этнографа?

Новости Беларуси. Рай для этнографа и настоящее место силы для всех неравнодушных к белорусской традиционной культуре. Знатоков кадрили и ценителей «Лявоніхі» сегодня, 24 июля, собрал небольшой поселок Октябрьский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Кабаева, участница фестиваля «Берагiня-2021»:

10 лет назад мы первый раз приехали на этот фестиваль. Он нас просто вдохновил. Образцовый ансамбль танца «Мілавіца» – мы всегда за сохранение, распространение традиций, региональной хореографической культуры, целенаправленно работаем по этому направлению. И фестиваль «Берагiня» для нас является точкой всех наших стараний за год. Мы сюда приезжаем и показываем то, чему мы научились за год.