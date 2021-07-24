Танцуют «Лявоніху» и кадриль. Почему фестиваль «Берагiня» называют местом силы и раем для этнографа?
Новости Беларуси. Рай для этнографа и настоящее место силы для всех неравнодушных к белорусской традиционной культуре. Знатоков кадрили и ценителей «Лявоніхі» сегодня, 24 июля, собрал небольшой поселок Октябрьский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный фольклорный фестиваль «Берагiня» вот уже третье десятилетие является центром притяжения любителей белорусской аутентики.
Увидеть, передать и сохранить уникальное национальное наследие сюда съезжаются носители танцевальных и песенных традиций.
Людмила Кабаева, участница фестиваля «Берагiня-2021»:
10 лет назад мы первый раз приехали на этот фестиваль. Он нас просто вдохновил. Образцовый ансамбль танца «Мілавіца» – мы всегда за сохранение, распространение традиций, региональной хореографической культуры, целенаправленно работаем по этому направлению. И фестиваль «Берагiня» для нас является точкой всех наших стараний за год. Мы сюда приезжаем и показываем то, чему мы научились за год.
Иван Крук, этнокультуролог, председатель Совета экспертов фестиваля «Берагiня-2021»:
Гэта перш за ўсё дэманстрацыя нашай еднасці; па-другое, дэманстрацыя таго, што мы роўныя сярод роўных у еўрапейскай супольнасці; і трэцяе, гэта знак таго, што наша традыцыйная культура была, ёсць і будзе вытокамі той нацыянальнай культуры, якой мы сёння з вамі ганарымся.
Акцент на фестивале – на творческие конкурсы среди вокалистов и хореографических коллективов. Лауреатов «Берагiнi-2021» на главной сцене фестиваля назовут сегодня поздно вечером. Завершится праздник грандиозным танцевальным марафоном.