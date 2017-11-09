Премьера на СТВ: телеканал покажет игровой фильм, посвященный Франциску Скорине

Новости Беларуси. Короткометражная лента повествует об одном дне из жизни легендарного просветителя, а также показывает первопечатника с весьма неожиданной стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм можно будет посмотреть на телеканале СТВ 10 ноября в 20:15.

Режиссером картины выступил Алексей Ракович. В картине заняты известные белорусские актеры: Игорь Денисов, Светлана Зеленковская и Александр Абрамович.

События пятивековой давности – на современных экранах. Новые прочтение, факты и… чувства. Фильм показывает один день из жизни Скорины, а с ним и то, что происходило в душе у первопечатника.

Наталья Голубева, писатель, сценарист фильма «Скорина»:

Слово «уникальный» – применительно к году Франциска Скорины, который показал, что наследие живет. И это наследие стало поводом для того, чтобы показать, какой уникальный творческий потенциал в Республике Беларусь мы сегодня имеем.

Над проектом работали по заказу СТВ. Весь процесс занял больше полугода (сами съемки длились три месяца). Каждый из актеров – фигура. Игорь Денисов, Илья Ясинский, Светлана Зеленковская. А роль просветителя сыграл Александр Абрамович.

Александр Абрамович, актер:

Хотелось, чтобы упала завеса с личности этого человека – уникального, великого я считаю на самом деле. Необычного! Сделавшего невозможное для своего времени, для сегодняшнего – тоже. Хотелось бы, чтобы за монументальностью этой билось сердце, были живые эмоции.

Показ фильма уже состоялся. Правда, пока закрытый. В зале собрались члены съемочной группы и простые зрители. А вот в фойе для гостей приготовили сюрприз – копию печатного станка Гуттенберга XVI века.

Основную сюжетную линию пересекают воспоминания Скорины – юность, учеба в Краковском университете. Упоминается и Полоцк. Зритель переживает на протяжении всего фильма – злость, ненависть, вражда, сила духа и любовь. Такой коктейль имеет особый вкус.

Алексей Ракович, режиссер-постановщик фильма «Скорина»:

Это фильм для всех. Для всех зрителей, для всех возрастных категорий. Нами была сделана попытка очеловечить, приблизить немножко Скорину. Возможно, это поможет зрителю проникнуться этим его образом. Этим героем.

Декорации в фильме и костюмы максимально приближены к оригинальным. Но историческая достоверность – не главное. Создатели фильма говорят: каждый увидит в человеке, жизнь которого от нашего времени отделяют века, что-то близкое.