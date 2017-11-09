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Вадим Косенко и Жанна Пивоварова споют дуэтом на концерте «Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно

09 ноября 2017 08:10
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«Золотая коллекция белорусской песни» продолжает шагать по стране. Проект телеканала СТВ настолько полюбился белорусам, что все с нетерпением ждут новой встречи с любимыми артистами.

И совсем скоро, 15 ноября, «Золотая коллекция белорусской песни» после аншлаговых концертов  в Солигорске, Бобруйске, Гомеле и Полоцке придет в Молодечно. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты, лишь маленькая часть которых  –  в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусские артисты Вадим Косенко и Жанна Пивоварова, которые в этом концерте снова споют вместе!

# Культура # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады # Жанна Пивоварова # Вадим Косенко

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