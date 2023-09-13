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Премьера «Беларусьфильма» – картину «На другом берегу» презентуют уже 14 сентября

13 сентября 2023 10:35
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Новости Беларуси. О борьбе белорусов за воссоединение родных земель в одно государство расскажет премьера от «Беларусьфильма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера «Беларусьфильма» – картину «На другом берегу» презентуют уже 14 сентября-1

Масштабный национальный кинопроект про то, как шло избавление от польского гнета, «На другом берегу» презентуют уже завтра, 14 сентября. Историческая драма о простых людях, об их жизни на границе и о том, как они боролись за воссоединение белорусского народа, выйдет на широкие экраны неслучайно в канун одного из важнейших государственных праздников.

14 сентября и в последующие дни показы киноленты пройдут по всей стране. Там, где нет кинотеатров, – в районных домах культуры, сельских клубах, школах и санаториях.

Гендиректор «Беларусьфильма» анонсировал ленту о событиях 2020 года в Беларуси.

# Беларусьфильм # Культура # Фотофакт

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