Премьера «Беларусьфильма» – картину «На другом берегу» презентуют уже 14 сентября

Новости Беларуси. О борьбе белорусов за воссоединение родных земель в одно государство расскажет премьера от «Беларусьфильма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный национальный кинопроект про то, как шло избавление от польского гнета, «На другом берегу» презентуют уже завтра, 14 сентября. Историческая драма о простых людях, об их жизни на границе и о том, как они боролись за воссоединение белорусского народа, выйдет на широкие экраны неслучайно в канун одного из важнейших государственных праздников.

14 сентября и в последующие дни показы киноленты пройдут по всей стране. Там, где нет кинотеатров, – в районных домах культуры, сельских клубах, школах и санаториях.