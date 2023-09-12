Впервые на гастролях в Минске Казанский театр имени Качалова

Первый гастрольный день даст начало Дням республики Татарстан. На купаловской сцене состоится премьера «Ревизора» по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя. Также будет представлен спектакль «Женитьба Фигаро», американский мюзикл «Скрипач на крыше», «Бал воров», «Когда зажгутся фонари», водевиль «Пыль в глаза». Помимо ярких и интересных постановок, зрителей ждут приятные сюрпризы от Купаловского театра.

Александр Шестаков, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Нам очень приятно, что к нам приехал известный и самый большой, яркий, насыщенный театр, качаловский театр из Республики Татарстан. И сегодня будет представлено его творчество для нашего белорусского зрителя. У него яркие, насыщенные спектакли, постановки, и мы очень рады их приветствовать на нашей белорусской земле. Сегодня это наши друзья, можно с уверенностью сказать, потому что культурный и творческий обмен – это самое дорогое, что может быть между нами.

Казанский театр – один из старейших в России. Своими выступлениями артисты будут радовать жителей и гостей столицы с 12 по 26 сентября.