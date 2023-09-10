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Завершается фестиваль истории и культуры «Менск старажытны»

10 сентября 2023 08:53
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Новости Беларуси. Финал турнира лучников, показательное выступление шотландской пехоты. 10 сентября в столице завершится фестиваль истории и культуры «Менск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается фестиваль истории и культуры «Менск старажытны»-1

На зеленой зоне у пересечения проспектов Победителей и Машерова можно погрузиться в Средневековье. В 2023 году гости фестиваля также могут увидеть показательное выступление клубов, занимающихся реконструкцией эпох викингов, Наполеона, Первой и Второй мировых войн. Зрители также могут поучаствовать в мастер-классах по кузнечному и гончарному делу в городе мастеров.

# Фестиваль # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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