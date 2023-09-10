Завершается фестиваль истории и культуры «Менск старажытны»

На зеленой зоне у пересечения проспектов Победителей и Машерова можно погрузиться в Средневековье. В 2023 году гости фестиваля также могут увидеть показательное выступление клубов, занимающихся реконструкцией эпох викингов, Наполеона, Первой и Второй мировых войн. Зрители также могут поучаствовать в мастер-классах по кузнечному и гончарному делу в городе мастеров.