Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра

Дни культуры Татарстана в Беларуси открыли гастроли Казанского драматического театра имени Качалова. На сцене Купаловского – гоголевский «Ревизор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написанная в 1836 году пьеса художественным руководителем Александром Славутским представлена по-новому. Это не комедия, где смеются над персонажами, а трагедия без вымышленных героев.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Когда мы в прошлом году встретились, мы для себя вместе с коллегами наметили дорожную карту, четкую и понятную. Вошло более 40 мероприятий. И нам сейчас очень комфортно. Мы видим, где сработали успешно, где есть проблемы, на что нужно еще обратить внимание. И сегодня во время общения мы отметили: да, есть успехи. Хорошие успехи, но впереди еще много работы.

Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана:

В Беларуси мы фактически чувствуем себя в очень дружелюбной атмосфере, атмосфере друзей, братьев. И знаете, нас очень многое объединяет. Подобные дни культуры важны в первую очередь для того, чтобы люди лучше узнавали, больше доверяли друг другу и знали, что у них очень много общего.