Прямой эфир

Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра

13 сентября 2023 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дни культуры Татарстана в Беларуси открыли гастроли Казанского драматического театра имени Качалова. На сцене Купаловского – гоголевский «Ревизор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра-1

Написанная в 1836 году пьеса художественным руководителем Александром Славутским представлена по-новому. Это не комедия, где смеются над персонажами, а трагедия без вымышленных героев.

Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Когда мы в прошлом году встретились, мы для себя вместе с коллегами наметили дорожную карту, четкую и понятную. Вошло более 40 мероприятий. И нам сейчас очень комфортно. Мы видим, где сработали успешно, где есть проблемы, на что нужно еще обратить внимание. И сегодня во время общения мы отметили: да, есть успехи. Хорошие успехи, но впереди еще много работы.

Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра-7

Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана:
В Беларуси мы фактически чувствуем себя в очень дружелюбной атмосфере, атмосфере друзей, братьев. И знаете, нас очень многое объединяет. Подобные дни культуры важны в первую очередь для того, чтобы люди лучше узнавали, больше доверяли друг другу и знали, что у них очень много общего.

Дни культуры Татарстана в Беларуси открылись спектаклем «Ревизор» от Казанского драмтеатра-10

Познакомиться с культурой Татарстана можно до 14 сентября. В программе – концерты мастеров искусств, дни кино, круглые столы и выставки.

# Беларусь-Россия # Культура # Анатолий Маркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые на гастролях в Минске Казанский театр имени Качалова
12 сентября 2023 08:43

Впервые на гастролях в Минске Казанский театр имени Качалова

Завершается фестиваль истории и культуры «Менск старажытны»
10 сентября 2023 08:53

Завершается фестиваль истории и культуры «Менск старажытны»

Гомельская область принимает международный фестиваль «Славянские литературные дожинки»
08 сентября 2023 10:46

Гомельская область принимает международный фестиваль «Славянские литературные дожинки»