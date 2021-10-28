Представлены все жанры. В Минске в шестой раз выбрали лучшие театральные постановки

Новости Беларуси. В столице в шестой раз вручают высшую театральную премию Беларуси. В 2021 году она проходит под эгидой «Сила единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успех определен у «Фауста» Большого театра оперы и балета, у музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» и балета «Титаник» в Белорусском академическом музыкальном театре.

Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом» – читайте здесь.

Национальная театральная премия для каждого в этом зале искренне дорога. Объятия, эмоции и рукопожатия. Пандемийный год для деятелей театра выдался сложным, но результативным. Здесь представлены все жанры, балетные постановки, драмы, мюзикл, кукольные представления. Отдельная премия для тех, кто работает за сценой: ее получают хореографы, художники и дирижеры.