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Представлены все жанры. В Минске в шестой раз выбрали лучшие театральные постановки

28 октября 2021 19:38
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Новости Беларуси. В столице в шестой раз вручают высшую театральную премию Беларуси. В 2021 году она проходит под эгидой «Сила единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представлены все жанры. В Минске в шестой раз выбрали лучшие театральные постановки -1

Успех определен у «Фауста» Большого театра оперы и балета, у музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» и балета «Титаник» в Белорусском академическом музыкальном театре.  

Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом» – читайте здесь.  

Национальная театральная премия для каждого в этом зале искренне дорога. Объятия, эмоции и рукопожатия. Пандемийный год для деятелей театра выдался сложным, но результативным. Здесь представлены все жанры, балетные постановки, драмы, мюзикл, кукольные представления. Отдельная премия для тех, кто работает за сценой: ее получают хореографы, художники и дирижеры.  

Представлены все жанры. В Минске в шестой раз выбрали лучшие театральные постановки -4

Денис Немцов, актер белорусского музыкального театра:
Приятный вечер, то есть я вижу очень много хороших, приятных коллег, многих не видел, очень рад их увидеть сейчас. То есть такой вечер встреч.  

В 2021 году в программе Национальной театральной премии, как никогда, много классики: гомельский «Вишневый сад», «Записки юного врача» по Булгакову минского театра кукол, «Люди на болоте» Мозырского драматического театра им. И. Мележа. Конкурс республиканский, здесь наравне оцениваются столичные и региональные спектакли. Несмотря на обширную географию участников, всех здесь объединяет одно – любовь к сцене и публике. Победители есть, проигравших нет, потому что все здесь гости большого праздника. Премия – это и подведение итогов прошлого сезона, и начало новой театральной пьесы.  

# Театр # Культура # Наталья Карчевская # Андрей Душечкин # Денис Немцов # Фотофакт

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